Eine Million Österreicher trinkt zu viel Alkohol!

Gesundheit in Gefahr

Weitere 10 Prozent der Bevölkerung konsumieren Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das bedeutet, dass in Summe 15 Prozent der Österreicher, also rund eine Million Menschen, ein problematisches Trinkverhalten aufweisen. Übrigens trinkt die Gesamtbevölkerung 12 Liter reinen Alkohol im Jahr. Das entspricht 240 Litern Bier, also mehr als einem Vollbad.