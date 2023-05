„Kleine Schulen vor Bildungszentralismus schützen“

Einige der 218 Kärntner Volksschulen sind – wie berichtet – wegen zu geringer Schülerzahl von der Schließung bedroht. Aktuell haben wieder sechs ein „Mahnschreiben“ von der Bildungsdirektion erhalten, in dem auf eine mögliche Auflassung des Standortes hingewiesen wird. Konkret betrifft das die Volksschulen in Sörg, Tiffen, St. Egyden, Prebl, Völkermarkt (VS 4) und in Schiefling.