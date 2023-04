Nur sieben Tage blieben im heurigen April trocken

Laut METEO-data aus Seewalchen startete der April recht frisch. Bis zum 19. April gab es an 12 Tagen lediglich einstellige Höchstwerte, das heißt, es war nicht einmal zu zehn Grad „warm“. In den meisten Regionen Oberösterreichs wurde die 20 Grad Marke gerade einmal geknackt, und zwar am 22. April, wo in Seewalchen 20,8 Grad als Höchstwert gemessen wurde. Ähnliche Werte gab es auch in Bad Ischl, Mondsee und St. Wolfgang. Maximal wurden an diesem Tag 22 Grad gemessen, ein Sommertag mit 25 Grad oder mehr konnte der April nicht aufweisen. Bei den Meteorologen-Kollegen von UBIMET spricht man sogar von einem Ausnahme-April: „Seit der Jahrtausendwende gab es nur drei Aprils, in denen nie die 25-Grad-Marke geknackt wurde. Das war in den Jahren 2002, 2008 und eben heuer.“ Und: „Auf dem Feuerkogel schließt der Monat sogar um glatte 3 Grad zu kalt ab, hier hoch oben über dem Traunsee war dies der kälteste April seit 25 Jahren.“