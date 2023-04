In Runde vier endeten die Ländle-Serien

Die Hohenemser mussten in Kufstein den Rasen erstmals ohne Punkte verlassen. Mit einem 0:1 gingen sie in die Pause, kurz nach Wiederanpfiff kassierte die Elf von Martin Brenner den zweiten Treffer. Zwar gelang dem VfB durch Dominik Fessler der Anschluss, den konterte der Kufsteiner Sandro Gavric postwendend mit einem sehenswerten Freistoß. In den letzten zehn Minuten hätten die Tiroler sogar noch erhöhen können, es blieb aber beim 1:3.