Geschäftskontaktemesse: Wo Deckel die Töpfe finden

An einem Abend werden konkrete Geschäfte besprochen, neue Partner kennengelernt und Geschäftsideen erfunden. Mehr als 250 Unternehmer, die sich angemeldet hatten, kamen am Donnerstag zum Speed-Dating in die WKO-Zentrale nach Eisenstadt. Sie vernetzten sich stundenlang in mehr als 700 Gesprächen, die, anders als bei diversen Treffen dieser Art, zwischen den Teilnehmern bereits im Vorfeld geplant worden waren.