Bunte Rezepte mit Blättern, Knollen und Früchten

Es sind Zutaten, die alle aus dem Boden kommen. Genau um solche naturnahen Gerichte geht es auch in dem soeben erschienenen Kochbuch „Best of Veggie“, das man um nur 5,99 € in allen Spar-Supermärkten kaufen kann (solange der Vorrat reicht). In dieser bunten Rezeptesammlung findet man Kochanleitungen von „Krone“-Lesern - 85 an der Zahl -, und Paul Ivić steuerte selbst noch zehn seiner liebsten Speisen bei.