Faire Entschädigung für Missbrauchsopfer gefordert

Ein Freund nahm sich das Leben

Das erzählt Christian Herbst. Einen Tag vor seinem 12. Geburtstag kam er in die Kinderbeobachtungsstation von Maria Nowak-Vogl in Innsbruck. Eine Geburtstagsfeier gab es nie – dafür 85 Tage lang Martyrium. Nowak-Vogl war Fürsorgeärztin, Psychiaterin und Heilpädagogin. „Sie wurde vom Land Tirol geehrt“, berichtet Herbst über seine Peinigerin. Er berichtet auch, wie ein Freund aus dieser Zeit mit 16 Jahren noch einmal in die Kinderbeobachtungsstation hätte kommen sollen. Der 16-Jährige entschied sich für den Freitod. Ein anderer beging mit 30 Suizid.