Tiroler Wirt zückte wegen lästigem Gast Gaspistole

„Habe nicht auf ihn gezielt“

„Er war lästig und hat provoziert. Aber es war eine Schnapsidee von mir, wie ich reagiert habe“, gestand der Angeklagte in Innsbruck vor Gericht. Auf den Gast gezielt habe er mit der Gaspistole, die sich der Wirt nach mehreren Zwischenfällen in seinem Lokal zugelegt hatte, zu keinem Zeitpunkt. „Mein Mandant ist sogar selbst erschrocken, als ihm beim Repetieren eine Gaspatrone auf den Boden gefallen ist“, so sein Verteidiger.