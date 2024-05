Für Meloni sind Mütter „Veteranen an der Front“

„Ich weiß nicht, was viele der Mütter in der Klasse meiner Tochter wählen, aber sie tun ihr Bestes, um mir zu helfen. Sie wissen, dass ich Ginevra nicht zu Schulfeiern bringen kann, und bieten mir an, sie mitzunehmen“, führte Giorgia Meloni aus. „Mütter unterstützen sich gegenseitig wie Veteranen an der Front. Es sind Menschen, die gemeinsam gekämpft haben und am Ende eine besondere Dimension der Solidarität erlangt haben“, ist sie überzeugt.