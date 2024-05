Wieder Gleitschirmpilot in Vorarlberg abgestürzt

Schon am Wochenende waren zwei Paragleiter-Piloten in Vorarlberg verunglückt. Der Schirm eines 57-Jährigen war am Samstagnachmittag nach dem Start in Bezau (Bregenzerwald) in einer Höhe von 15 bis 20 Metern plötzlich zusammengeklappt, nach seinem Absturz wurde der Mann ebenfalls per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.