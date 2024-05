Ehefrau Annika: „Heinz hat eine große Angst“

Heinz Hoenig soll am Montag an der Aorta und der Speiseröhre operiert werden. Seine Frau Annika Hoenig sagt, dass er eine unwahrscheinlich große Angst habe. Sie glaubt aber fest an seinen Lebenswillen. Eine andere Sorge sind die Kosten der Operation. Die Aufnahme in eine Krankenversicherung sei jedenfalls abgelehnt worden.