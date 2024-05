krone.tv und Jelinek werden Österreich bewegen

Beim Stichwort! Welche Ziel- und Altersgruppen wollen Sie mit „Philipp bewegt“ erreichen?

Eigentlich alle von drei bis 99 Jahren, so wie zuvor. Also das, was ich zunächst für Menschen in der zweiten Lebenshälfte startete, hat sich entwickelt. Es wurde etwas für alle Zielgruppen, weil dann auch die Oma mit dem Enkerl geturnt hat. Und lustigerweise gab es dann auch auf der Straße Begegnungen, wo ich um Autogramme oder Videos gebeten wurde. Ich habe dann gefragt, ob es für die Oma ist, und sie haben es dann aber für sich selbst haben wollen (lacht). Das heißt, ich habe Schüler und Schülerinnen bei mir in der Sendung gehabt. Und das ist auch gut so, weil ich finde, da müssen wir ansetzen. Weil, wenn man schaut: Übergewicht, Diabetes und andere Themen in bereits frühen Lebensjahren werden zu immer größeren Problemen. Und da sind wir jetzt beim Gesundheitssystem, das wird explodieren. Jetzt heißt es ja: „Philipp bewegt“, und ja, ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus. Es gibt ja auch viele Schulen, die schon bei mir mitgemacht haben. Entweder live, oder on demand – diese rund 20 Minuten Bewegung, die gehen immer und das ist die Basis, die wir brauchen.