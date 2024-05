Vom Unternehmer zum Hippie: So tickt Mausis Neuer!

Mit Schmieröl schaffte es Ernst Prost zum vielfachen Millionär. 32 Jahre lang schuftete er in seinem Unternehmen in Ulm, baute eine Milliarden-Firma mit über 1000 Mitarbeitern auf. Harte Arbeit war in all den Jahren sein stetiger Begleiter. Seine damalige Lebensgefährtin Kerstin sah er nur alle zwei Wochen.