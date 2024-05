Karin Strametz sprintet zur Europameisterschaft

Top im Vorlauf – dann Pech

Und Enzo Diessl? Wie schon in der Vorwoche in Maria Enzersdorf war der Steirer wieder im Windpech. Der 19-Jährige gewann zwar seinen Vorlauf in 13,38, wurde aber von einem unzulässig starken Rückenwind von 2,9 m/sek (erlaubt sind 2,0) unterstützt. Damit lief er heuer schon mit 13,31 und 13,38 ganz tolle Zeiten, diese können aber nicht als Unterbieten des direkten EM-Limit (13,46) anerkannt werden. Darauf hatte er im Endlauf gehofft. „Ich hatte aber in beiden Oberschenkeln Krämpfe, damit war ein Lauf nicht möglich, und riskieren durfte ich natürlich nichts. Aber es ist zumindest keine ernsthafte Verletzung“, gab er Entwarnung.