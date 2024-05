Wo es die Burgenländer im Sommer hinzieht

In den vergangenen Monaten gab es für die Mitarbeiter in den Reisebüros einiges zu tun. Schließlich stehen traditionell von November bis Februar die Angebote für Frühbucher bereit. Und auch abseits davon ist die Nachfrage nach einem schönen Urlaub groß. „Unserer Branche wird zwar immer wieder das Ende prophezeit, doch die Kunden schätzen weiter unsere Beratung und unser Service“, berichtet Jutta Ochsenhofer, Vorsitzende der Fachvertretung für Reisebüros in der Wirtschaftskammer Burgenland.