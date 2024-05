Hoeneß-Anruf! Neue Details zu Bayern und Glasner

Das Interesse von Bayern München an Trainer Oliver Glasner war wohl noch größer als zuerst vermutet. Jetzt wurden neue Details publik. Demnach haben sich sogar Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge in die Verhandlungen eingeschaltet. Am Ende scheiterte man am Veto von Crystal Palace. 100 Millionen Euro wurden für den Österreicher gefordert.