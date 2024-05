Austria: Auch der Sportchef steht auf der Kippe

„Keiner ist unfehlbar“

Was nicht für Jürgen Werner gilt, er will weder als Investor noch als Sportvorstand die Flinte ins Korn werfen: „Ich habe kein Interesse, an einen saudi-arabischen Investor zu verkaufen, möchte mit der Austria erfolgreich sein“, meint er zum Thema Investment. Und der Sportvorstand Werner? „Natürlich hinterfrage auch ich mich öfters, natürlich habe auch ich in den zweieinhalb Jahren Fehler gemacht, keiner ist unfehlbar“, gibt er zu. Aber: „Ich versuche seit zweieinhalb Jahren mit vollem Elan, Einsatz und viel Herzblut bei der Austria zu arbeiten, identifiziere mich voll mit der Sache – und das wird auch erfolgreich sein.“ Jetzt muss er einmal einen neuen Trainer suchen ...