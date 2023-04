Die neue Arena des LASK schießt doch Tore

Noch im Winter meinte LASK-Trainer Didi Kühbauer, „das neue Stadion wird keine Tore schießen. Es liegt schon an uns, die Fans mitzunehmen und für uns zu begeistern.“ Was dem LASK offensichtlich gelungen ist: Seit der Eröffnung der Raiffeisen-Arena am 19. Februar mit der Generalprobe der LASK-Frauen gegen Geretsberg fanden knapp 100.000 Fans den Weg ins Stadion – inklusive der beiden ÖFB-Länderspiele gegen Aserbaidschan und Estland.