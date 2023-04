„Hätten nicht geglaubt, dass es so gut läuft“

Mit drei Siegen sind die Hohenemser in das Regionalliga-Playoff gestartet - achtmal trafen sie, kassierten dabei nur zwei Gegentreffer. Nach der starken Herbstrunde in der Eliteliga durften die Emser auch überregional optimistisch sein. Dass es aber so gut laufen würde, überrascht selbst das Team. „Wir haben sehr großen Respekt vor den Gegnern. Dass wir so starten würden, hätten wir nicht geglaubt“, meint Goalie André Breitfuß.