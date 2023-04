Auf wärmsten Tag des Jahres folgt wieder Regen

Schneefallgrenze wird wieder zum Thema

Denn auch in den kommenden Tagen müssen die Sonnenanbeter mit nur ein paar warmen Strahlen auskommen. „Der Dienstag wird der kälteste Tag der Woche mit 8 bis 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber auf bis zu tausend Meter“, so die Expertin. Und auch am Mittwoch geht es in dieser Gangart weiter, die Schneefallgrenze sinkt noch weiter auf rund 800 Meter. In puncto Niederschlag haben einige Messstellen ihr Monatssoll übrigens schon erreicht.