Wie wir in unserem Land leben wollen

An einem fast wolkenlosen Frühsommertag vor 34 Jahren stand ich zum ersten Mal vor den Krimmler Wasserfällen. Es war die Zeit vor dem Ende der Übersichtlichkeit einer durch Zäune und Mauern in Gut und Böse, Westen und Osten geteilten Welt. Karajan hatte wenige Wochen zuvor, im April 1989, sein letztes großes Konzert in Salzburg dirigiert: Bruckners Siebente Symphonie, mit ihrer zu Beginn unendlich romantischen Melodie und einem darauf folgenden aufwühlenden Trauermarsch.