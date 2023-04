Mädchen (12) von Grapscher in Gasse belästigt

Die Zwölfjährige war am Freitag zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in der Haller Arbesgasse unterwegs, als sie von dem Mann sexuell belästigt wurde. Der unbekannte Täter, so die Polizei, sei auf das Mädchen zugekommen und habe versucht, sie unsittlich zu berühren. Zum Glück reagierte die Schülerin rasch: Sie begann zu schreien, lief davon und entkam so dem mutmaßlichen Sextäter.