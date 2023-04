„Staatsanwalt“ erleichtert Grazer um Tausende Euro

Jetzt ist es also schon wieder passiert: Am Donnerstag wurde ein 87-jähriger Grazer Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Ein unbekannter Anrufer gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus. Er forderte den Pensionisten auf, Geld abzuheben, um seinen Neffen aus dem Gefängnis zu befreien. Dieser habe nämlich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht.