Mageres Jahr für das „Sparschwein des Landes“

1,32 Milliarden Euro an Netto-Gewinn

Nach dem Rekordhoch des Vorjahres schloss das „Sparschwein der Niederösterreicher“ nun mit einem Minus von 5,3 Prozent ab. Immerhin: Das Ertragsziel des Landtages habe man im Fünf-Jahres-Schnitt mit einem Plus von 2 Prozent noch erfüllt. Das liegt vor allem an der konservativen Veranlagung: „Kein vergleichbarer Fonds hat seit 2018 mit weniger Risiko mehr Gewinn erreicht.“ Insgesamt hat der Generationenfonds seit Bestehen 1,32 Milliarden Euro an Netto-Gewinn eingebracht.