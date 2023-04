Fix: Bartosch wird nicht ÖFB-Präsident

„Definitiv kein Kandidat“

Die heiße Phase der Präsidentensuche beginnt am 28. April in Wien, wenn sich im Anschluss an eine ÖFB-Präsidiumssitzung der Wahlausschuss konstituiert. Bartosch wird laut eigenen Angaben „definitiv kein Kandidat sein“, der Steirer sieht seine Hauptaufgabe darin, die Basis für ein reibungsloses und möglichst konfliktfreies Wahlprozedere zu legen.