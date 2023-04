201.000 Österreicher mit geringstem Lebensstandard

Minister: „Der Sozialstaat trägt“

Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) erklärte dazu, dass die soziale Lage in Österreich in einem Jahr mit enorm hoher Inflation „weitgehend stabil“ geblieben sei. „Das zeigt, dass wir mit unseren Hilfsmaßnahmen den richtigen Weg gegangen sind“, betont Rauch in einer Aussendung. Für ihn ist aber klar: „Armutsbekämpfung bleibt ein zentraler Auftrag an die Politik. Jeder Mensch in Armut ist einer zu viel.“ Die gute Nachricht für den Sozialminister ist: „Der Sozialstaat trägt. Ohne Sozialleistungen und Pensionen wäre die Zahl armutsgefährdeter Menschen dreimal so hoch.“ Besonderes Augenmerk will er heuer auf den Kampf gegen Kinderarmut legen.