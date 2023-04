Familien in Armut traf Teuerung im Winter hart

Schimmel in der Wohnung

Die wissenschaftliche Analyse zeichnet dennoch ein Bild von „tatsächlich armutsbetroffen Familien“ mit nachgewiesenen niedrigen Einkommen, erläuterte Ernest Aigner von der GÖG. Ein Viertel oder mehr der Befragten berichteten von Feuchtigkeit oder Schimmel in der Wohnung, wobei Schimmel langfristige Gesundheitsfolgen wie Asthma haben kann, betonten die Forscher. Rund ein Drittel der Eltern gab an, dass ihre Heizung sehr viel Energie verbraucht und fast die Hälfte, dass Fenster in der Wohnung undicht sind.