Kinderarmut-Bericht: Nun Debatte um Grundsicherung

Kälte und Schimmel

Eltern zeigt nun auf, dass viele Familien in ungesunden Wohnverhältnissen leben und teils wegen der Kälte sowie Schimmel in den eigenen vier Wänden Schutz im öffentlichen Raum suchen, etwa in Einkaufszentren. Zudem müssen drei von vier Kindern sogar Straßen-Winterkleidung im privaten Haushalt anziehen, um vor Kälte im Wohnraum bewahrt zu werden. Die Experten fordern nun eine Kindergrundsicherung, wie sie Deutschland bereits plant, damit Familien neben Kinderbeihilfe auch einkommensbezogene finanzielle Unterstützung bekommen.