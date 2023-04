Sieben Feuerwehren stehen bei Großbrand im Einsatz

In einem Einfamilienhaus zwischen Bad Mühllacken und Lacken war in den Morgenstunden Feuer ausgebrochen. Sieben Feuerwehren aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung rückten an, Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen. Schon bei der Anfahrt waren dunkle Rauchschwaden von Weitem zu erkennen. Der Hausbesitzer habe noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, konnte aber eine Ausbreitung der Flammen nicht mehr verhindern.