Zwei 14-Jährige wurden als Zündler ausgeforscht

Am 16. April gegen 18 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofes in Schwanenstadt zu zunächst ungeklärten Straftaten. Zunächst versuchten zwei Unbekannte einen Ticketautomaten in Brand zu setzen, indem sie ein angezündetes Papier in eine Ticketausgabefach steckten. Danach zündeten sie im Außenbereich wieder ein Stück Papier an. Glücklicherweise konnten beide Brände rasch von der Feuerwehr bekämpft und damit Schlimmeres verhindert werden.