Wiener erhielt „japanische“ Stromrechnung

Link führt zu Datei-Download

Unsere Kollegen von der Internet Ombudsstelle bzw. der Watchlist Internet konnten in diesem Fall rasch Licht ins Dunkel bringen. Die Nachricht wurde über Server eines wohl existenten Unternehmens in Japan versendet. Man gehe davon aus, dass sich Kriminelle Zugang zu deren Mail-Servern verschaffen konnten. Der Rechnungs-Link in der Nachricht führe zu einem sofortigen Download einer .js-Datei.