Zwölf Festnahmen bei Demonstration in Tel Aviv

Geisel sprach zu Demonstrierenden

„Für die Geiseln, die noch in Gaza sind, gibt es nur eine einzige Lösung: einen Deal zwischen Israel und der Hamas“, sagte die ehemalige Geisel Andrey Kozlov in einer Rede, die auf Video aufgezeichnet wurde. In der Gewalt der Hamas hätten er und seine Mitgefangenen die Fernsehberichte von den wöchentlichen Demonstrationen in Israel sehen dürfen. Das habe ihnen Mut und Zuversicht gegeben. „Ihr seid Helden.“ Kozlov war zusammen mit drei weiteren Geiseln vor einer Woche bei einem Großeinsatz von der israelischen Armee befreit worden.