Österreich gegen Frankreich ab 21 Uhr LIVE

„Frankreich hat von der Einzelspielerqualität, sowohl in der Spitze als auch in der Breite, den besten Kader aller Teilnehmer“, meinte Rangnick. „Ich sehe in der ganzen Welt nicht so viele, die so überragend besetzt sind auf allen Positionen.“ Um gegen so ein Team zu gewinnen, müsse man gewisse Dinge kompensieren. „Wir müssen als Mannschaft stärker sein, wir müssen im Umschaltspiel besser sein. Und letztlich müssen wir in den entscheidenden Momenten auch in der Lage sein, die Tore zu machen, die Chancen zu nutzen.“