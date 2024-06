Zahl der Gefechte in der Ukraine auf 88 gestiegen

Alle Friedensinitiativen von Russlands Präsident Wladimir Putin seien an die aktuellen Umstände an der Front gebunden, hieß es unterdessen am Sonntag aus dem Kreml. „Jedes Mal verschlechtern sie sich für die Ukraine“, sagte Sprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. Ein verantwortungsvoller Politiker würde sich das Angebot daher durch den Kopf gehen lassen. Zugleich erklärte Peskow, dass es keinen Vertrag mit der Ukraine geben werde, da der dortige Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Ablauf seiner Amtszeit kein legitimer Vertreter des Landes mehr sei.