Puck, Kracher und eine tiefe Freundschaft

Heuer feiert die Familie Kracher 65-jähriges Bestehen ihres Weingutes. Grund genug, um die Jahrgangspräsentation ihrer Weine in Illmitz heuer auch kulinarisch zu untermalen. Und so ließ es sich Wolfgang Puck, ja, der in den USA lebende Kärntner, der alljährlich die ganzen Oscar-Stars in Los Angeles einkocht, nicht nehmen, dort die Gästeschar einzukochen. „Ich kannte seinen Vater Alois, schon bevor Gerhard geboren wurde. Den Vater und auch den Großvater“, erzählte Puck, der mit einer ganzen Entourage an Top-Herdkünstlern die Anwesenden bei Gerhard Kracher verwöhnte, „Der Vater ist immer mit der Peitsche im Weingarten herum und hat die Stare verjagt“, kicherte er zuletzt.