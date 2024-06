Belgien gegen Slowakei ab 18 Uhr LIVE

Personalsorgen

Die in die Jahre gekommene Defensive des Weltranglisten-Dritten allerdings scheint verwundbar. So waren zuletzt Jan Vertonghen, Arthur Theate, Thomas Meunier und Axel Witsel angeschlagen. Immerhin: Vertonghen und Theatre werden in den Kader zurückkehren, verriet Teamchef Domenico Tedesco am Sonntagabend. Witsel bleibt fraglich, der an einer Muskelverletzung laborierende Meunier werde erst im zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Rumänien zum Thema. Vermutlich stellt sich die Viererkette der seit 15 Spielen ungeschlagenen Belgier von alleine auf. Wolfsburg-Goalie Koen Casteels vertritt Thibaut Courtois, der nach seinem Kreuzbandriss nicht dabei ist.