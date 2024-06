TV-Experte redet sich nach EM-Spiel in Rage

Das englische Nationalteam ist mit einem knappen Erfolg in die EM in Deutschland gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Gareth Southgate besiegte am Sonntagabend in Gelsenkirchen Serbien mit 1:0 (1:0) und setzte sich in Gruppe C nach Runde eins an die Spitze. In der zweiten Spielhälfte überließen die Engländer den Serben das Kommando, was ZDF-Experte Christoph Kramer gar nicht nachvollziehen konnte. „Ich gucke mir seit sechs Jahren jedes Mal England an und weiß nicht, was die machen wollen. Die lassen sich so tief hinten reinfallen. Mit diesem Weltkader könnte man es sich einfacher machen“, so der Gladbach-Profi.