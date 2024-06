Lasst Franzosen lachen, auch Mbappe ist zu stoppen

Danso ist von dem Plan überzeugt, hat in seiner Wahlheimat in Lens schon angekündigt, „dass wir gewinnen“. Die gemischte Reaktion? „Viele Franzosen haben gelacht. Aber die, die sich auskennen, nicht, sie haben Respekt vor uns.“ Lasst sie nur lachen – Danso kündigt schmunzelnd an: „Wenn wir gewinnen, rufe ich alle meine Freunde in Frankreich an.“