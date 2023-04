Darum kann Sturm Salzburg vom Thron stoßen

Mit Spielern wie Horvat, der sich sichtlich immer wohler in Graz fühlt, oder Kiteishvili hat man aber genug Qualität. Man muss sich nur die Bank von Sturm in Klagenfurt anschauen: Gazibegovic, Sarkaria, Hierländer, Wüthrich, Böving ... Das ist eine Bank, mit der man Pokale gewinnen kann! Ich erinnere mich an 2011, als ich oder ein Muratovic in den letzten Runden von der Bank gekommen sind. Wir haben zugeschlagen - und sind am Ende Meister geworden!