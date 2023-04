Frühlingsgefühle und Halligalli bei Landjugend

Von der Klopferschießbude über Freibier vom ersten Fass bis zur unterhaltsamen Mitternachtseinlage. Obwohl coronabedingt die letzten Jahre nicht so viel los war, hat die Jugend das Feiern nicht verlernt. Am Samstag hieß es „O’zapft is!“ in der Mehrzweckhalle in Irnfritz, bei dem hunderte Niederösterreicher bis zum Morgengrauen tanzten. Und auch die Lederhose und das fesche Dirndl konnten wieder aus dem Schrank geholt werden.