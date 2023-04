Raser narrte Polizei und wurde dann auch aggressiv

Kurz nach Mitternacht fiel einer Polizeistreife am Samstag in Leonding ein Pkw auf, der offensichtlich mit stark überhöhtem Tempo auf der Haidfeldstraße und in weiterer Folge auf der B1 unterwegs war. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten mehrmals, den Pkw anzuhalten. Nachdem er schließlich erwischt werden konnte, verletzte er noch einen Beamten.