Himmel hört zu weinen auf, aber nur ein wenig

Der Regen bleibt, die Intensität geht zurück

Und wie wird es in der kommenden Woche weitergehen? „Der Regen wird uns noch ein paar Tage begleiten, aber nicht mehr in der Intensität der vergangene Woche. Es wird immer wieder tröpfeln, aber auch längere Regenpausen geben“, hat Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria (früher ZAMG) überschaubar gute Aussichten auf die kommende Tage in Oberösterreich. Erst zum Wochenende hin sollte sich das Wetter dann deutlich besser. „Dann werden wir einen Frühling haben, wie es sich die meisten Menschen vorstellen“, so Riedl.