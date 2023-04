Bears sind scharf auf die große Premiere!

„Das erste Mal tat’s noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr“, trällerte vor Jahren ein Schnulzen-Duo. Das erste Mal tat auch den Styrian Bears weh, bei ihrer Premiere in der höchsten Football-Liga gingen sie bei den Dragons mit 0:40 unter. Abgehakt. Heute Samstag will der Aufsteiger im ersten AFL-Heimspiel der Klubgeschichte dem Gegner Schmerzen bereiten.