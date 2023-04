Haiming freut sich auf eine Mini-Weltmeisterschaft

„Mal schauen, ob sich für Laura die erste Startreihe ausgeht“, sagt Stigger-Trainer Rupert Scheiber nach einem Blick auf die vorläufige Meldeliste für das Cross-Country-Rennen auf der Ötztaler Höhe am Sonntag. Dabei ist die Haimingerin in ihrer Sportart derzeit die Nummer 14 der Welt, das seit 2007 ausgetragene Ötztaler Bike-Festival lockt diesmal aber so viele Stars wie noch nie an.