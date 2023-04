Stadtchef wechselt die Reifen seiner Bürgerinnen

Partoll will Börserl der Ansfeldnerinnen schonen

Im Gespräch mit der „Krone“ verriet der Stadtchef, wie er auf diese Idee kam: „Zuletzt habe ich mit einigen Damen gesprochen, die meinten, wir würden zwar eh schon einiges zur Abfederung der Teuerungen tun, was aber nicht immer bei allen ankommen würde.“ Und weil eine beliebte Kfz-Werkstatt gerade seine zweite Niederlassung in der Stadt eröffnete und der 50-Jährige in der Vergangenheit immer wieder Hand anlegte und seine Reifen selbst wechselte, kam das eine zum anderen: Partoll startete einen „Service-Aufruf“. „Dass die Aktion so gut wahrgenommen wird, hätte ich mir nie im Leben gedacht. Weil nun bereits so viele Kommentare eingegangen sind, wird es wohl nicht bei den von mir verlautbarten sechs Reifenwechsel-Gewinnerinnen bleiben“, will Partoll am Samstag ordentlich Gummi geben.