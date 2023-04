Mann nach Aufheben von Bierdose schwer verletzt

Das Leben kann unfair sein: Ein 70-Jähriger wollte nur helfen, jetzt liegt er schwer verletzt im Unfallkrankenhaus in Linz. Mittwochvormittag fuhr er mit seinem Traktor in St. Thomas am Blasenstein einen Wiesenweg bergwärts. Dabei sah er eine leere Bierdose im Gras. Der Perger wollte sie aufheben und entsorgen - dabei passierte das Unglück.