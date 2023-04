Erstmals seit 20 Jahren: Zahl der Autos rückläufig

„Internationaler Trend, der in Linz ankommt“

Zuletzt war der Zuzug stetig steigend. Wenngleich er – auf die letzten 20 Jahre gesehen – ein wenig hinterherhinkt. Denn während die Anzahl der Autos seit 2003 um 19,1 Prozent gestiegen ist, beträgt das Bevölkerungsplus seitdem lediglich 14,3 Prozent. VP-Mobilitätsreferent Martin Hajart sieht’s positiv: „Die Zahlen zeigen, dass der internationale Trend, in der Stadt eher auf das Auto zu verzichten, auch in Linz ankommt. Das ist gut so, denn jedes Auto weniger ist nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes wichtig, sondern vor allem auch aus Mobilitätsgründen. Wir hoffen, dass der erstmalige Rückgang kein Ausreißer ist, sondern ein nachhaltiger Trend.“