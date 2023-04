Investieren in Luxusuhren: Wann die Zeit reif ist

Barack Obama und Victoria Beckham schwören darauf, Roger Federer, Jennifer Aniston und viele andere Stars ebenso. Die Marke steht immerhin für echte Handgelenksqualität, für Präzision und Exzellenz. Das Unternehmen beschäftigt 14.000 Mitarbeiter, allein 2000 in 100 unterschiedlichen Berufen in der Werksfertigung in Biel. Der Firmeneinnahmen 2022 beliefen sich laut jüngster Schätzung von Morgan Stanley und LuxeConsult auf 9,3 Milliarden Franken, also 9,42 Milliarden Euro. Ein Viertel des weltweiten Luxusuhren-Umsatzes trägt das „goldene Krönchen“.