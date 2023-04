Mit Jagger-Blues, Brass und Beats ins Wochenende

Unsere zehn ausgewählten Events fürs Wochenende können sich sehen lassen, denn hier ist für jeden Geschmack die passende Unterhaltung dabei: Musikfans dürfen sich etwa auf ein Irish Folk Konzert in Ottenschlag/M. freuen oder auf grandiosen Blues mit Chris Jagger in Ebensee. Genialer Humor wird beim Kabarett mit Viktor Gernot im AktivPark in St.Georgen/G. oder mit Elli Bauer im Kultur Hof in Linz geboten.