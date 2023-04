Nicht rechtzeitig angehalten: Mehrere Verletzte

Auf der Seefelder Straße war am Ostermontag gegen 11.10 Uhr ein Pkw-Lenker unterwegs, der wohl zur Bodenalm in Seefeld wollte. Als es Zeit war, links abzubiegen, reduzierte er freilich die Geschwindigkeit und hielt an. Die drei nachkommenden Autofahrer schafften es rechtzeitig abzubremsen, nicht so die Einheimische (64) im vierten Wagen. Aus bislang unbekannter Ursache krachte sie in das vor ihr stehende Auto.